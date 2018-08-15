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Honda представила обновленный Civic

Honda Civic Coupe Sport

Компания Honda представила Civic 2019 модельного года в кузовах седан и купе с усовершенствованной отделкой, новым спортивным экстерьером и пакетом безопасности Honda Sensing, установленной по умолчанию.

Как сообщает пресс-служба Honda, Civic Sedan и Coupe нового модельного года являются последними моделями десятого поколения Civic. Автомобиль получил 2-литровый двигатель DOHC i-VTEC с бесступенчатой трансмиссией CVT или механической 6-ступенчатой коробкой передач, а также с 7-дюймовый дисплей с поддержкой автомобильных приложений от Apple и Android.

Среди представленных на автомобиле технологий – система экстренного торможения Collision Mitigation Braking System (CMBS) с функцией предупреждения о возможном столкновении с впереди идущим транспортом; система предотвращения ухода с дороги Road Departure Management (RDM) с функцией предупреждения об уходе с полосы Lane Departure Warning (LDW); система помощи для удержания полосы Lane Keeping Assist System (LKAS) и адаптивный круиз-контроль.

Впервые представленный осенью 2015 года Civic Sedan, а затем и последовавшая за ним версию Coupe входят в 10-е поколение линейки Civic, к которой затем присоединились европейская версия хетчбек, динамичные Si Coupe и Si Sedan и самая быстрая в мире модель с передним приводом – Civic Type R. Общие продажи 10-го поколения в этом году превысят 1 млн экземпляров. Все модели Sedan и Coupe, реализуемые в США, производятся на заводах Honda в Гринзбурге, Индиане и Аллистоне, штат Онтарио.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки honda honda civic

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