 АВТОСТАТ | КАМАЗ создал дочернее предприятие в Индонезии

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КАМАЗ создал дочернее предприятие в Индонезии

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КАМАЗ инициировал создание дочернего предприятия со 100-процентным иностранным капиталом в столице Индонезии Джакарте. Компания, получившая название PT. KAMAZ Trucks Indonesia, стала хабом для КАМАЗа в Индонезии и получила статус официального импортера. PT. KAMAZ Trucks Indonesia будет поставлять на индонезийский рынок популярные модели российского производителя, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

После основания дочерней компании многие индонезийские предприятия заявили о желании стать камазовскими дистрибьюторами в Индонезии. «Мы выбрали в качестве дистрибьютора компанию PT. Pusaka Bumi Transportasi, входящую в группу компаний Blue Bird Group, прежде всего, потому что почувствовали, что начинаем сотрудничать с командой с передовым мышлением», – заявил директор дочерней компании Сергей Галстян.

Согласно маркетинговой стратегии КАМАЗа, индонезийский рынок является одним из ключевых. «Индонезия интересна российской компании из-за емкости местного рынка и динамики его развития, – отметил генеральный директор АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» Рафаил Гафеев. – И наша активность в этом регионе будет нарастать. В ближайшем будущем PT. KAMAZ Trucks Indonesia в тандеме с дистрибьютором планируют создание аттестованных сервисных центров на островах Ява, Суматра и Калимантан».

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили экспорт камаз

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