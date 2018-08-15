 АВТОСТАТ | Автомобили Renault российского производства будут поставляться в Монголию

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Автомобили Renault российского производства будут поставляться в Монголию

Renault Kaptur row

Компания Renault Россия начала поставки автомобилей в Монголию. Партнером и официальным дилером Renault в этой стране стала компания Monnis Motors. На рынке Монголии будут представлены модели Renault Logan, Renault Sandero, Renault Sandero Stepway, Renault Duster и Renault Kaptur, производимые в России, сообщает пресс-служба французской марки.

На сегодняшний день компания Monnis Motors, основанная в 1998 году, является одной из ведущих компаний автомобильной отрасли на рынке Монголии. Monnis Motors – это автоцентр полного цикла, оказывающий услуги по продаже новых автомобилей, а также по гарантийному и пост-гарантийному обслуживанию. Дилерский центр оснащен современным оборудованием, отличается высококвалифицированным персоналом и имеет собственный склад запасных частей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания Renault Россия поставила на экспорт более 7 тысяч автомобилей российского производства. На данный момент компания экспортирует в страны ближнего и дальнего зарубежья весь производимый в России модельный ряд. Основными драйверами развития экспорта являются Renault Kaptur и Renault Duster.

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт renault

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