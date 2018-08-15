 АВТОСТАТ | Ford отзывает в России 4 тысячи автомобилей

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Ford отзывает в России 4 тысячи автомобилей

Ford Mondeo

Компания «Форд Соллерс Холдинг» объявила об отзыве 3968 автомобилей Ford Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, реализованных с 2011-го по 2016 год. Причиной отзыва автомобилей, оснащенных 6-ступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля, и ухудшаются его характеристики. В редких случаях образования трещин на нажимном диске сцепления может быть слышен шум (стук или хлопок) из области коробки передач. В самых крайних случаях могут отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, вызывая риск возникновения дыма или пламени из-под капота.

Уполномоченные представители изготовителя «Форд Соллерс Холдинг» проинформируют владельцев автомобилей Ford Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На автомобилях Ford Focus, C-Max, Mondeo и Kuga в целях недопущения случаев постоянного нагревания/охлаждения для автомобилей, оснащенных функцией автоматического запуска/остановки двигателя, была разработана новая калибровка. Программное обеспечение с дополнительной функцией включает индикатор «гаечный ключ» на приборной панели и снижает тяговое усилие двигателя при обнаружении продолжительной пробуксовки сцепления. Также в программном обеспечении предусмотрена стратегия цикла движения для фиксации индикатора «гаечный ключ» и снижения тягового усилия двигателя при повторяющихся случаях пробуксовки сцепления. Для автомобилей, не оснащенных функцией автоматического запуска/остановки двигателя, был выпущен другой комплект сцепления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв ford ford focus ford kuga ford mondeo ford sollers

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