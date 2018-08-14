Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 3%

Российский вторичный рынок растет третий месяц подряд. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки данных за июль 2018 года.

Так, согласно нашей оценке, в прошлом месяце объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил чуть более 468 тыс. единиц – на 3,1% больше, чем в июле 2017 года. При этом в последний раз он испытывал падение в апреле, а с мая демонстрирует рост.

Более 70% российского вторичного рынка приходится на 10 марок. Лидирует здесь по-прежнему LADA – в июле каждый четвертый перепроданный автомобиль в стране был представленным этим отечественным брендом. В количественном выражении это составляет почти 120 тыс. экземпляров – на 1,6% меньше, чем год назад.

При этом в ТОП-10 только LADA в июле демонстрирует падение на вторичном рынке, в то время как остальные марки находятся в «плюсе». Лучше других тут преуспели «корейцы», показывающие двузначный рост: Hyundai (+12,9% до 23,6 тыс. шт.) и KIA (+22% до 20,9 тыс. шт.). Несмотря на это, оба бренда находятся за пределами тройки лидеров, занимая четвертое и пятое место соответственно. Туда, помимо LADA, также попадают японские Toyota (52,1 тыс. шт.; +2%) и Nissan (26 тыс. шт.; +5,1%).

В модельной структуре вторичного рынка лидерство по итогам июля удерживает хэтчбек LADA 2114 с результатом 12,4 тыс. единиц. А вот лучшим среди иномарок остается Ford Focus (12,3 тыс. шт.), который занимает второе место в общем зачете. Более подробная информация о состоянии рынка легковых автомобилей с пробегом в нашей стране содержится в специально подготовленном пресс-релизе.