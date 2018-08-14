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Toyota подняла цены на три модели

Toyota LC Prado

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам проводимого мониторинга цен* зафиксировали в августе подорожание автомобилей Toyota на 18 – 80 тыс. рублей. Отмечается, что рост цен затронул все комплектации пикапа Hilux, внедорожника Land Cruiser Prado и бизнес-седана Camry.

Меньше всего – от 23 до 26 тыс. рублей – прибавил в цене пикап Toyota Hilux. Теперь его новая минимальная цена составляет 2 184 тыс. рублей. За эти деньги покупатель приобретает полноприводный автомобиль в комплектации «Стандарт» с дизельным двигателем 2,4 л (150 л.с.) и механической коробкой передач. Максимальная комплектация Exclusive предлагается к продаже за 2 725 тыс. рублей. Напомним, что продажи этой версии начались в конце июля текущего года.  

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado во всех комплектациях подорожал на 40 – 55 тыс. рублей. Его базовая комплектация «Классик» с бензиновым двигателем 2,7 л (163 л.с.) и «механикой» стоит 2 329 тыс. рублей. Максимально укомплектованный 7-местный внедорожник с бензиновым двигателем 4 л (249 л.с.) предлагается к продаже за 4 173 тыс. рублей.

Toyota Land Cruiser Prado с дизельным двигателем 2,8 л (177 л.с.) и автоматической КП теперь стоит от 3 029 тыс. рублей в начальной комплектации «Комфорт» до 4 133 тыс. рублей в топовой комплектации «Люкс Safety».

Наконец, бизнес-седан Toyota Camry добавил к предыдущим ценникам 18 – 80 тыс. рублей. Сейчас его начальная комплектация «Стандарт» с двигателем 2 л (150 л.с.) и АКПП доступна за 1 471 тыс. рублей. Комплектация Executive Safety с двигателем 3,5 л (249 л.с.) оценивается в 2 363 тыс. рублей.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам января – июля текущего года российские дилеры Toyota реализовали 56 831 автомобиль, что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены toyota camry toyota hilux toyota land cruiser prado

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