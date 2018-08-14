KIA представит на Московском автосалоне рекордное количество новинок

Компания KIA Motors в рамках Московского автосалона 2018 года представит четыре новых и обновленных моделей. Стенд KIA будет одним из крупнейших на ММАС и расположится на площади в 2470 кв.м, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, KIA подготовила к Московскому автосалону самое большое количество премьер среди всех участников.

Главным дебютантом KIA на автосалоне станет хэтчбек Ceed третьего поколения, созданный на новой платформе. Впервые, автомобиль этого класса будет оснащаться полностью светодиодными основными фарами и пакетом самых современных систем помощи водителю Drive Wise. Новый Ceed стал первым из автомобилей KIA России, для которого предлагается ассистент движения в полосе, соответствующий второму уровню систем автопилотирования. Также для Ceed сформирована адаптированная для России линейка двигателей. В нее вошел и абсолютно новый 1,4 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива мощностью 140 л. с. Модели, оснащенные этим двигателем эксклюзивно комплектуются роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT. Официальный старт продаж нового KIA Ceed в России совпадает с датой открытия Московского автосалона – 29 августа.

Также на ММАС-2018 будет представлен новый Ceed Sportswagon с кузовом универсал, который имеет самый вместительный в классе багажный отсек. Этого удалось добиться благодаря уменьшению переднего и увеличению заднего свеса при сохранении существующей колесной базы. Универсал, как и хэтчбек, будет оснащен таким же богатым комплексом высокотехнологичных систем безопасности, помощи водителю и мультимедийных возможностей.

Еще одной громкой премьерой ММАС-2018 станет третье поколение седана KIA Cerato, продажи которого в России начнутся в октябре 2018 года. Модель будет представлена на российском рынке с двумя вариантами бензиновых двигателей: 1.6 л (128 л. с.) и 2.0 л (150 л. с.). 1,6-литровая версия может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Двигатель объемом 2,0 л будет доступен только с АКП.

На ММАС-2018 посетителям впервые будет предоставлена обновленная версия кроссовера Sportage. Продажи новинки стартуют на российском рынке в IV квартале 2018 года. Линейка силовых агрегатов расширяется за счет включения нового бензинового двигателя 2,4 GDI мощностью 184 л. с. Впервые для Sportage, предлагается 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия (только с дизельным двигателем 2.0 CRDi).

Кроме того, на стенде KIA будут представлены обновленный седан бизнес-класса KIA Optima, а также новейшие модели 2019 модельного года – флагманский кроссовер KIA Sorento Prime, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, продажи которых стартовали в начале августа. Среди других экспонатов стенда – компактный ситикар Picanto, кроссовер Soul и первый в истории KIA автомобиль класса «гран-туризмо» Stinger.