США направят штрафы Volkswagen на развитие электромобильности

США намерены использовать на развитие электромобильности средства, полученные от уплаты многомиллиардных штрафов немецким концерном Volkswagen в ходе дизельного скандала. Эти деньги пойдут на замену старого дизельного транспорта, прежде всего школьных и городских автобусов, на более экологичные модели, а также на развитие сети колонок для зарядки электромобилей, сообщает агентство «Финмаркет».

К настоящему моменту почти все штаты и территории США, а также представители индейских племен подали заявки на получение средств из экологического фонда Volkswagen Diesel Emissions Environmental Mitigation Trust, который в свою очередь получил 2,9 млрд долларов из штрафов, выплаченных Volkswagen.

Как сообщили в министерстве энергетики США, каждому штату первоначально будет перечислено от 8 до 423 млн долларов, 20 штатов получат суммы в размере более 50 млн долларов. При этом 22 штата уже представили готовые планы их использования, еще 20 подготовили проекты планов.

Наибольшую сумму (почти 423 млн долларов) перечислят Калифорнии. На эти средства штат планирует, в частности, модернизировать и сделать более экологичными транспортные средства на промышленных предприятиях и на железнодорожных станциях перевалки грузов.

Власти Джорджии намерены приобрести работающие на электричестве шаттлы для аэропорта Атланты. А штат Вермонт разработал программу электрических транзитных и школьных автобусов. Власти столицы США Вашингтона собираются приобрести экологически чистые мусоровозы, а также предоставлять премии жителям и местным компаниям на модернизацию автомобилей.

По данным Welt am Sonntag, в целом ряде штатов США ведутся ожесточенные дискуссии о расходовании данных средств. В частности, это касается трех штатов, которые получат крупные суммы - Техаса (209,4 млн долларов), Флориды (166,3 млн долларов) и Нью-Йорка (127,7 млн долларов).

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований немецкий автомобилестроитель Volkswagen был вынужден признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW иногда в 40 раз превышало допустимые нормы.

Дизельный скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. Volkswagen достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 20 млрд долларов в рамках урегулирования скандала.