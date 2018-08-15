 АВТОСТАТ | Nissan в июле увеличил продажи в России на 4%

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Nissan в июле увеличил продажи в России на 4%

Nissan X-Trail 2

Российские дилеры Nissan в июле реализовали 5961 автомобиль – на 4% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 года в России было продано 42998 автомобилей Nissan, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,3%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в июле стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи увеличились на 28% до 1358 штук. Второй по популярности моделью Nissan среди российских покупателей является кроссовер Qashqai.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Nissan начали продажи обновленного компактного кроссовера Juke, который доступен по цене от 1 млн 200 тыс. рублей. В сентябре на заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнется серийная сборка обновленного внедорожника Nissan X-Trail для российского рынка, а несколькими месяцами позже на конвейер встанет обновленный Nissan Qashqai.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи nissan

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