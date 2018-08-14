 АВТОСТАТ | Илон Маск нашел инвестора для превращения Tesla в частную компанию

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Илон Маск нашел инвестора для превращения Tesla в частную компанию

Tesla Model 3

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск начал переговоры с Суверенным фондом Саудовской Аравии о наращивании последним доли в Tesla. Об этом он написал в официальном блоге автопроизводителя. Такое решение поможет вывести компанию с биржи. До этого фонд уже купил 5% акций американской компании, сообщает портал AutoNews.ru.

«Я продолжаю обсуждения с саудовским фондом. Также ведутся обсуждения с рядом других инвесторов. Я всегда это планировал, потому что хотел бы, чтобы у Tesla по-прежнему был широкий состав инвесторов», – говорится в сообщении.

Ранее Маск заявлял о готовности выкупить все акции Tesla и вывести компанию с биржи. В таком случае, цена за акцию составит 420 долларов. Однако тогда основатель Tesla подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Позже на официальном сайте автопроизводителя появилось сообщение, в котором Маск объяснил основные плюсы превращения Tesla в закрытую акционерную компанию. По его словам, после таких мер акции компании будут меньше колебаться.

Компания Tesla Motors во втором квартале нынешнего года претерпела рекордные убытки – чистые потери американского производителя электрокаров превысили 717 млн долларов. По итогам первого квартала компания также понесла убытки – 709,5 млн долларов.

Американская компания объясняет такие потери большими инвестициями в новые модели. Среди них первое место занимает электрокар Model 3. В Tesla заверили, что этот электрокар уже начал приносить прибыль. Всего компания собирается производить 50 - 55 тыс. таких автомобилей в третьем квартале.

, источник: www.autostat.ru

Теги: сша слияния и поглощения электромобили tesla

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