РСА ставит новый барьер на пути выплат по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО пятью днями, в течение которых автомобилисты должны будут сообщить компании о наступлении страхового случая. В РСА рассчитывают, что такая мера поможет в борьбе с мошенниками, поскольку со временем разобраться в обстоятельствах аварии страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ от нее могут повлечь за собой штраф.

Как пишет агентство «Прайм», в случае принятия такой поправки владелец автомобиля, не успевший сообщить о наступлении страхового случая в течение пяти дней, вынужден будет доказывать, что у него не было возможности сделать это в указанный срок. Если доказательства сочтут неубедительными, в выплате может быть отказано. В министерстве финансов России, по данным газеты "Ведомости", предложение РСА пока не прокомментировали, хотя отметили, что оно будет рассмотрено.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал предложение РСА "изощренными попытками страховщиков уйти от выплат страхователям", отметив, что часто обратиться в страховую компанию в течение пяти дней после ДТП автомобилисты не в состоянии по ряду объективных причин.

"Если понаблюдать в ретроспективе действия страховых компаний, то складывается впечатление, что основная задача страховых компаний – собрать как можно больше денег с автомобилистов и выплатить, соответственно, как можно меньше под любым предлогом. И это один из таких предлогов, совершенно искусственно выдуманный", – сказал Лысаков.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", согласны с позицией депутата и считают, что инициатива РСА станет очередной юридической уловкой для увеличения доходов страховых компаний. При этом интересы граждан никак не учитываются. Даже если вводить ограничения по срокам выплат, то они должны быть разумными. Кроме того, подобное предложение необходимо обосновать, предоставив официальную статистику, подтверждающую пользу для борьбы с мошенничеством.

"Новые правила будут противоречить интересам граждан, которые не обладают полнотой юридических познаний и не могут иногда вовремя подавать необходимый пакет документов. В результате этого, многие владельцы автомобилей не будут получать законные выплаты, на которые они могли рассчитывать", – считает председатель Московской коллегии адвокатов "Карабанов и Партнеры" Александр Карабанов. По его словам, борьба с мошенничеством в автостраховании должна вестись в другом направлении. Для этого необходимо улучшить работу специальных подразделений внутри самих страховых компаний.