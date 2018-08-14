УАЗ подготовит «Буханку» и «Хантер» для тяжелого бездорожья

Ульяновский автозавод готовит экспедиционные версии внедорожника «Хантер» и полноприводного микроавтобуса УАЗ-3909. Об этом порталу «Мотор» сообщил представитель марки. Ранее вариант для внедорожных путешествий получил УАЗ «Патриот».

«Буханка» и «Хантер» получат набор экспедиционного оборудования, аналогичный «Патриоту»: это блокировка дифференциала заднего моста, защита порогов и рулевых тяг, багажник на крыше, лебедка для самовытаскивания, внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain.

Вероятно, подобная модификация «Буханки» и «Хантера» будет заметно дороже базовых машин. Так, экспедиционный «Патриот» стоит от 1 млн 039 тыс. рублей против от 831 тыс. 500 рублей за машину в комплектации «Оптимум», на базе которой он и создан. Пассажирская «Буханка» стоит от 646 тыс. 590 рублей, внедорожник «Хантер» – от 654 тыс. 900 рублей. Официальной информации о сроках появления в продаже экспедиционных «УАЗов» и ценах на них пока нет.

Напомним, в этом году УАЗ в честь 60-летнего юбилея «Буханки» выпустил спецверсию микроавтобуса с особой двухцветной окраской. Годом раньше похожий вариант появился у внедорожника «Хантер», которому исполнилось 45 лет.