Ford представил новую стратегию развития

На прошедшей в Нью-Йорке конференции J.P. Morgan Auto исполнительный вице-президент компании Ford Хау Тай-Танг представил стратегию развития фирмы на ближайшие пять лет. Основная идея – замена устаревшего плана One Ford более эффективным и очередное кардинальное сокращение числа платформ, пишет издание «Авторевю».

Напомним, прежняя стратегия была разработана Аланом Малалли, ставшим главой Ford в 2006 году после финансового оздоровления компании Boeing. В Детройте ему пришлось решать ту же задачу, а концепция One Ford помогла фирме избежать банкротства в трудные кризисные времена. Ее суть сводилась к сокращению производственных издержек и унификации комплектующих: количество базовых платформ тогда уменьшилось с 27 до девяти.

Официально считается, что новая стратегия базируется и на плане One Ford, и на том, что было до него. Число модульных платформ вновь кардинально сокращается: вместо девяти останутся только пять. Четыре из них – для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это рамная платформа с базовым приводом на заднюю ось плюс три с несущим кузовом: заднеприводная, переднеприводная и коммерческая. Еще одна единая платформа положена всем электрическим моделям фирмы. Также по модульным принципам будет проектироваться до 70% узлов автомобилей.

По плану, эффективность компании при этом должна улучшиться на 20-40%. В пятилетней перспективе планируется сэкономить 25,5 млрд долларов. Из них 12 миллиардов придутся на стоимость материалов, семь – на инжиниринг и разработку, пять – на маркетинг и продажи. Ожидается, что цикл создания новых моделей сократится на 20%.

Что касается самих моделей, то к 2023 году почти две трети продаж компании будут составлять кроссоверы и внедорожники, 29% придется на пикапы и грузовые автомобили, а на долю легковушек останется только 11% сбыта. Причем большая часть моделей будет представлена в наиболее дорогих и маржинальных сегментах рынка. А самыми доступными Фордами станут машины, созданные в альянсе со стратегическими партнерами. Одним из первых примеров такой стратегической кооперации стал кроссовер Ford Territory, который, по сути, является перелицованным JMC Yusheng S330.