 АВТОСТАТ | Авторынок Германии в июле вырос на 12%

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Авторынок Германии в июле вырос на 12%

Volkswagen Golf New

Авторынок Германии в июле увеличился на 12,3% и составил 317848 машин. По итогам семи месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 4,2% до 2 млн 156 тыс. 879 единиц. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за январь-июль с 2009 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в июле реализовал 66367 машин (+34,2%). На втором месте идет Audi, увеличившая продажи на 26,9% до 33562 единиц. Третью строчку занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 25377 автомобилей (-15,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (20829 шт., +3,5%) и BMW (18250 шт., -14,8%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: германия авторынок европы автомобильные рынки

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