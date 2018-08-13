KIA Sorento Prime прибавил в цене от 5 до 40 тыс. рублей

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили в России. Так, было установлено, что в августе большинство комплектаций KIA Sorento Prime подорожало на 5 – 40 тыс. рублей.

Теперь цена за KIA Sorento Prime с бензиновым двигателем 2,4 л мощностью 188 л.с. в комплектации Prestige установлена на уровне 2 294 900 рублей. Версия с дизельным двигателем 2,2 л (200 л.с.) в этой же комплектации обойдется в 2 474 900 рублей, а максимально укомплектованный вариант GT Line с бензиновым двигателем 3,5 л (249 л.с.) предлагается к продаже за 2 819 900 рублей.

Без изменения стоимости остались комплектации Classic, Comfort и Luxe, а остальные подорожали как для бензиновой, так и для дизельной версии модели. Отметим, что минимальная цена KIA Sorento Prime не изменилась и составляет 1 849 900 рублей за комплектацию Classic с двигателем 2,4 л (188 л.с.) и автоматической трансмиссией.

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры KIA начали продажи флагманского кроссовера KIA Sorento Prime в обновленных версиях 2019 модельного года.

Отметим также, что по итогам первого полугодия кроссовер Sorento Prime разошелся тиражом в 3625 экземпляров, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.