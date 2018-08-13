 АВТОСТАТ | В Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр Geely

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В Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр Geely

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Компания «Авангард» открыла в Санкт-Петербурге центр по продаже автомобилей Geely. Об этом «РБК Петербург» сообщил владелец компании Максим Сушинский, добавив, что покупка китайской франшизы – не последнее его приобретение в автобизнесе.

По данным «Auto-Dealer-СПб», в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2018 года было продано 97 автомобилей Geely, что на 64% больше, чем годом ранее. В прошлом году продажи Geely составили 120 (-49%), в 2016 году – 234.

Компания «Авангард» стала четвертым дилером продаж китайской марки. В Петербурге этим также занимаются автосалоны «Экспо Кар», «Элан-Моторс» и «Автоцентр Союз». Дилерский центр «Авангард» занимается продажами Mercedes-Benz и Hyundai, а также предоставляет финансовые услуги – страхование, кредитование, лизинг.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры санкт-петербург китайские автомобили geely

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