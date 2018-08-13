 АВТОСТАТ | Численность работников КАМАЗа сократилась за год на 3,5%

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Численность работников КАМАЗа сократилась за год на 3,5%

KAMAZ conveyor 2

Средняя численность работников ПАО "КАМАЗ" в первом полугодии 2018 года составила 31 тыс. 513 человек, что на 3,5% меньше, чем годом ранее, следует из квартального отчета компании. По итогам первого квартала 2018 г. численность сотрудников "КАМАЗа" составляла 31 тыс. 448 человек.

Как сообщает агентство "Финмаркет", фонд начисленной заработной платы в первом полугодии 2018 года при этом вырос на 9%, до 6,745 млрд руб., выплаты социального характера сократились на 15,4% и составили 24,273 млн руб. против 28,676 млн руб. годом ранее.

КАМАЗ увеличил продажи в России в первом полугодии 2018 года до 13 тыс. 833 грузовиков (+6,5%). Как отмечается в отчете, экспорт КАМАЗа за тот же период на 38,4% до 1304 автомобилей и сборочных комплектов. При этом экспорт в страны СНГ упал на 33,7% до 851 единиц; в дальнее зарубежье отправлено 453 штук (-45,7%).

Ранее сообщалось, что КАМАЗ в первом полугодии 2018 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 803,8 млн руб. против 418,9 млн руб. чистой прибыли за аналогичный период 2017 года. Выручка составила 62,1 млрд руб. (+7,8%). КАМАЗ называл причинами получения чистого убытка сезонное колебание спроса и вступление в силу требований экологического класса "Евро-5" для грузовиков. "Соответствие нормам класса "Евро-5" привело к росту себестоимости производства из-за установки дорогих систем нейтрализации выхлопных газов для достижения этого уровня. Однако КАМАЗ не стал увеличивать цену для потребителя, что и привело к снижению маржи", - отмечал финансовый директор компании Андрей Максимов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: персонал камаз

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