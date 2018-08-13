 АВТОСТАТ | Lifan стимулирует продажи с помощью спецпредложений

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Lifan стимулирует продажи с помощью спецпредложений

Lifan Solano II

Компания Lifan оптимизирует программы лояльности, предоставляя своим покупателям целый ряд преимуществ – при покупке нового автомобиля Lifan Х60 или Lifan Solano II можно воспользоваться льготными предложениями и сэкономить до 200 тыс. рублей. Условия спецпредложений действительны до 30 сентября, сообщает пресс-служба «Лифан Моторс Рус».

Так, приобретая Lifan X60 или Lifan Solano II, покупатель может сдать с фиксированной скидкой свой автомобиль по программе Trade-In, получив выгоду до 85 тыс. рублей. Кроме того, клиенты могут одновременно принять участие в программе «Гарантия минимальной ставки», по которой получат сниженный процент по кредиту и cash-back, который может составить и более 90 тыс. рублей. Таким образом, клиенты компании смогут получить выгоду до 200 тыс. рублей на покупку нового автомобиля, участвуя в нескольких программах лояльности единовременно.

При этом на ряд комплектаций Lifan X60 только cash-back от партнера программы, банка ПАО «Совкомбанк», может составлять более 250 тыс. рублей, а на Lifan Solano II – более 205 тыс. рублей (в зависимости от срока кредита и размера первоначального взноса).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года российские дилеры Lifan реализовали 8667 автомобилей, что на 3% выше результата годичной давности. Стоит при этом отметить, что в последние месяцы самой популярной моделью Lifan в нашей стране стал новый кроссовер Lifan X70, стартовавший на российском рынке в апреле 2018 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецпредложения китайские автомобили lifan

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