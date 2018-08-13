Chevrolet Tracker может вернуться в Россию под брендом Ravon

На российском рынке могут возобновиться продажи кроссовера Chevrolet Tracker под брендом Ravon. Изначально ожидалось, что GM-Uzbekistan, который продает на российском рынке автомобили под маркой Ravon, привезет к нам большой кроссовер Chevrolet Captiva. Но его производство в Узбекистане будет свернуто до конца этого года вместе с Matiz и компактвэном Orlando, сообщает «За рулем.РФ».

Руководство GM-Uzbekistan пообещало не оставлять завод без кроссовера: им станет Chevrolet Tracker. Эта машина известна также под именем Trax, а по сути являет собой перелицованный кроссовер Opel Mokka. Изначально Chevrolet Tracker планировалось продавать в России с 2014 года, но затем концерн General Motors сократил свое присутствие на нашем рынке и оставил лишь дорогие американские модели. Впрочем, в 2015 году небольшая партия Chevrolet Tracker, собранных в Белоруссии, доехала до России, правда, их цена оказалась неконкурентоспособной.

Полная локализация производства в Узбекистане (со сваркой и окраской кузовов) позволит снизить стоимость автомобиля. Конечно, машина в любом случае окажется дороже базовых версий Hyundai Creta или Renault Duster, но и оснащение у Chevrolet Tracker будет побогаче.

Ожидать появления нового кроссовера не стоит раньше следующего года. В сентябре в Узбекистане будет налажена крупноузловая сборка Chevrolet Tracker для внутреннего рынка и лишь после прекращения производства Captiva и Orlando компактный кроссовер встанет на конвейер основной площадки GM-Uzbekistan в Асаке.

Между тем, с мая Ravon не реализовал на российском рынке ни одного автомобиля. Согласно статистике AEB, последние автомобили марки Ravon были проданы в мае – 508 штук, а всего за пять месяцев с начала года – 5184 машин. Сам автопроизводитель приостановку продаж объяснил «пересмотром цен для российского рынка и существенным изменением бизнес-модели компании». Планы же участия Ravon в Московском автосалоне неизменны: компания обещает показать две новые модели и одну обновленную. Среди обновленных – седан R4, а среди новых – как раз некий кроссовер, который наверняка окажется перелицованной моделью Chevrolet Tracker.