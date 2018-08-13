Новый Peugeot 508 появится на российском рынке

Компания Peugeot официально анонсировала появление лифтбека Peugeot 508 нового поколения на российском рынке. Точная дата старта продаж пока не раскрывается, цены и комплектации тоже еще не объявлены. По данным портала «Колеса.ру», на российский рынок новинка выйдет в начале следующего года. При этом не исключено, что прием предварительных заказов на модель начнется уже в этом году.

Напомним, мировая премьера Peugeot 508 второй генерации состоялась на Женевском автосалоне в марте 2018-го. Со сменой поколений из седана модель превратилась в лифтбек с безрамочными боковыми дверями. Новый «пятьсот восьмой» построен на платформе EMP2 концерна PSA с передними стойками McPherson и задней многорычажкой (в основе предшественника лежит «тележка» PF3). Длина «пятидверки» равна 4750 мм (-80 мм по сравнению с седаном), ширина – 1859 мм (+31 мм), высота – 1403 мм (-53 мм), колесная база – 2793 мм (-24 мм). Масса автомобиля снижена в среднем на 70 кг. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,26. Объем багажника вырос с 473 до 485 литров.

В Европе «живые» продажи нового Peugeot 508 стартуют в сентябре, в моторную гамму «старосветской» версии модели входят бензиновая «турбочетверка» 1.6 PureTech (180 или 225 л.с.), дизель нового поколения 1.5 BlueHDi (130 л.с.) и знакомый дизель 2.0 BlueHDi (160 или 180 л.с.). Все моторы сочетаются с 8-ступенчатым «автоматом», для 1,5-литрового дизельного двигателя еще предусмотрена 6-ступенчатая «механика».

В арсенале Peugeot 508, предназначенного для Европы, значатся (в зависимости от комплектации): адаптивная подвеска, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка, круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, полностью светодиодная оптика, обивка салона кожей Nappa, передние кресла с функцией массажа, камеры кругового обзора, система ночного видения. Скорее всего, у российской версии будет аналогичный список оборудования.

Производство модели налажено на заводе PSA во французском Мюлузе, там же выпускают кроссовер DS 7 Crossback. Позже европейцам предложат еще и универсал Peugeot 508 новой генерации, но до российского рынка он вряд ли доберется.

Напомним, седан Peugeot 508 первого поколения покинул российский рынок в июне 2018-го. Уход «четырехдверки» связан с завершением производства модели. В России первый Peugeot 508 предлагался с бензиновым 1.6 THP (150 л.с.) и дизелем 2.0 HDi (180 л.с.), оба комплектовались 6АКП. В последнее время седан в России стоил от 1 млн 890 тыс. рублей.