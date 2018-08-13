 АВТОСТАТ | Казахстанский авторынок в июле вырос на 22%

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Казахстанский авторынок в июле вырос на 22%

LADA KZ 3

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам июля увеличились на 22,4% и составили 4936 единиц. Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», за семь месяцев 2018 года жители республики приобрели 30925 машин, что на 35,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в прошлом месяце стала LADA, реализовавшая 1240 автомобилей – на 59% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Toyota, результат которой составил 1160 машин (+36%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили этой марки выбрали 703 покупателя (рост в 2,8 раза). Далее следует Renault с показателем 221 проданная машина, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров Nissan, чьи дилеры реализовали 211 автомобиль (+33%).


, источник: www.autostat.ru

Теги: казахстан обзор рынка автомобилей

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