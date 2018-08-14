 АВТОСТАТ | Toyota в июле увеличила продажи в России на 22%

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Toyota в июле увеличила продажи в России на 22%

Toyota Camry 2018

Российские дилеры Toyota в июле реализовали 9737 автомобилей, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,8% против 6,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам семи месяцев 2018 года продажи Toyota на российском рынке выросли на 10% и составили 56831 машину.

Бестселлером Toyota в июле стал бизнес-седан Camry, который нашел 3364 покупателя, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Напомним, с апреля российские дилеры Toyota начали продажи нового поколения Camry. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи выросли на 12% и составили 2988 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Toyota начали продажи нового купе-кроссовер Toyota C-HR, который занял место в модельном ряду Toyota на ступеньку ниже модели RAV4. На российском рынке новинка предлагается в трех исполнениях – Cool, Hot и Ride – по цене от 1 млн 299 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи toyota toyota camry

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