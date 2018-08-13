 АВТОСТАТ | Российский рынок мотоциклов впервые с 2015 года показал рост

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Российский рынок мотоциклов впервые с 2015 года показал рост

Российский рынок мотоциклов впервые с 2015 года показал рост

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в первом полугодии 2018 года составил 5,5 тыс. единиц. Это на 22% больше, чем за тот же период прошлого года.

Эксперты отмечают, что последние три года (с 2015-го по 2017-й) рынок мототехники в нашей стране неизменно показывал падение. Более того, и в первом квартале 2018 года он упал на четверть, но второй квартал существенно переломил ситуацию. Благодаря сезонным факторам, с апреля по июнь продажи мотоциклов оказались почти в 10 раз больше, чем в январе – марте и на 30% выше результата годичной давности. В результате этого в целом по полугодию рынку мотоциклов удалось выйти в «плюс».

Что касается марочной и модельной структуры российского рынка новой мототехники, более полная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи мотоциклы мото

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