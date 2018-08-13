Универсал Skoda Octavia Combi подорожал на 24 – 28 тыс. рублей

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в августе зафиксировали подорожание универсала Skoda Octavia Combi на сумму от 24 до 28 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Новая цена за Skoda Octavia Combi с двигателем 1,6 л мощностью 110 л.с. в самой доступной комплектации Active установлена на уровне 1 336 тыс. рублей. Версия с двигателем объемом 1,8 л (180 л. с.) обойдется покупателям в 1 844 тыс. рублей.

Все переднеприводные версии автомобиля с двигателями 1,4 и 1,6 л, а также с двигателем 1,8 л в паре с автоматической КП в комплектациях Active, Ambition, Style выросли в цене. Без изменений стоимости осталась переднеприводная версия с двигателем 1,8 л (180 л. с.) на «механике», версии 4x4, Scout, Laurin and Klement и «заряженные» версии RS. Таким образом, максимальная цена на модель Skoda Octavia Combi не изменилась и составляет 1 870 тыс. рублей за комплектацию Style.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев текущего года российские дилеры Skoda реализовали 42 955 автомобилей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.