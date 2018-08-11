В России растут продажи спорткаров Ferrari и Lamborghini

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2018 года в России суммарно было продано 35 новых автомобилей Ferrari и Lamborghini. При этом обе итальянские марки показывают рост объемов реализации своих спорткаров.

Так, за отчетный период продажи Ferrari в нашей стране составили 16 единиц против 15 в январе – июне 2017 года. Половина от этого количества приходится на спорт-купе Ferrari 488 (8 шт.). Также среди реализованных экземпляров значатся модели 812 Superfast и GTC 4 Lusso. Отметим, что более половины новых автомобилей Ferrari было куплено в Москве (9 шт.), по две машины продали в Санкт-Петербурге и Подмосковье. По одному такому автомобилю отправилось в Татарстан, Тюменскую область и Республику Алтай.

По продажам Lamborghini опережает Ferrari, так же показывая положительную динамику. За 6 месяцев нынешнего года россияне приобрели 19 автомобилей Lamborghini, в то время как год назад этот показатель составлял 17 единиц. Около 70% данного объема занимает модель Huracan (13 шт.), а остальные приходятся на Aventador. Большая часть (58%) проданных машин получила московскую прописку (11 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 3 новых автомобиля Lamborghini, а Подмосковья – 2. Еще по одному экземпляру было реализовано в Ярославской, Самарской и Омской областях.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей Ferrari и Lamborghini в России растут на фоне падения объемов реализации в целом по сегменту Luxury, которое в первом полугодии 2018 года составило -1%.