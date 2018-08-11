 АВТОСТАТ | В России растут продажи спорткаров Ferrari и Lamborghini

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 17 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников в РФ
  • 11.08.18 - 12:00

    ТОП-10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников в РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 11 августа

    Мировой рейтинг автомобильных марок в первой половине 2018 года

    Geely - самая быстрорастущая марка в ТОП-50.

Вся аналитика

Инфографика

Какая цена на подержанный автомобиль устроит покупателя?
  • 11.08.18

    Какая цена на подержанный автомобиль устроит покупателя?
Все публикации

Видео

АВТОСТАТ. Сохранность остаточной стоимости. Residual Value-2016
  • 22.04.16

    АВТОСТАТ. Сохранность остаточной стоимости. Residual Value-2016
Все видео

12.08.18 Прочитали 1386 раз

В России растут продажи спорткаров Ferrari и Lamborghini

В России растут продажи спорткаров Ferrari и Lamborghini

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2018 года в России суммарно было продано 35 новых автомобилей Ferrari и Lamborghini. При этом обе итальянские марки показывают рост объемов реализации своих спорткаров.

Так, за отчетный период продажи Ferrari в нашей стране составили 16 единиц против 15 в январе – июне 2017 года. Половина от этого количества приходится на спорт-купе Ferrari 488 (8 шт.). Также среди реализованных экземпляров значатся модели 812 Superfast и GTC 4 Lusso. Отметим, что более половины новых автомобилей Ferrari было куплено в Москве (9 шт.), по две машины продали в Санкт-Петербурге и Подмосковье. По одному такому автомобилю отправилось в Татарстан, Тюменскую область и Республику Алтай.

По продажам Lamborghini опережает Ferrari, так же показывая положительную динамику. За 6 месяцев нынешнего года россияне приобрели 19 автомобилей Lamborghini, в то время как год назад этот показатель составлял 17 единиц. Около 70% данного объема занимает модель Huracan (13 шт.), а остальные приходятся на Aventador. Большая часть (58%) проданных машин получила московскую прописку (11 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 3 новых автомобиля Lamborghini, а Подмосковья – 2. Еще по одному экземпляру было реализовано в Ярославской, Самарской и Омской областях.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей Ferrari и Lamborghini в России растут на фоне падения объемов реализации в целом по сегменту Luxury, которое в первом полугодии 2018 года составило -1%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили люксовые автомобили ferrari lamborghini

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Российский рынок люксовых автомобилей в 1 полугодии показал падение

3 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Какая цена на подержанный автомобиль устроит покупателя?

11 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...