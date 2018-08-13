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Германия избавляется от дизельных автомобилей

Германия избавляется от дизельных автомобилей

Экспорт подержанных дизельных автомобилей из Германии в течение года увеличился более чем на 20,5%, до 239 541 автомобиля. Об этом сообщили аналитики отделения прикладной логистики Университета Вюрцбург-Швайнфурта, подготовившие исследование рынка совместно с Ассоциацией европейского бизнеса.

Резко выросли поставки таких машин на Украину (+136%), на втором месте Хорватия с ростом поставок на 89,6%, далее следуют Болгария (+27,7%) и Румыния (+26,8%). Аналитики основывались на данных Федерального статистического управления Германии, пишет «За рулем».

После дизельного скандала и падения популярности дизельных автомобилей Германии становится все труднее их реализовывать на внутреннем рынке. Интерес к ним слабеет, дилеры сообщают о снижении цен, поэтому экспортные поставки будут увеличиваться и дальше.

«Помимо стран Евросоюза: Хорватии, Словении, Болгарии и Румынии, более старые дизельные транспортные средства отправляются также и на Украину, по-видимому, из-за правил свободного импорта и относительно низких ввозных пошлин на подержанные автомобили из ЕС в 7,3%», – считает Кристиан Килле, профессор отделения прикладной логистики Университета Вюрцбург-Швайнфурта. По его словам, в менее развитых европейских странах дизельные автомобили из Германии интересны автомобилистам прежде всего потому, что цены на них очень хорошие.

Килле также отмечает, что речь именно о подержанных автомобилях с «грязными» выхлопами, а современные и «улучшенные» дизельные машины находят покупателей на более требовательных рынках Испании, Австрии и Франции.

Однако на рынках с высоким уровнем экологической грамотности экспорт дизельной техники из Германии, напротив, снижается. Так, поставки в Норвегию сократились на 26,6%, в Швейцарию – на 18,7%, в Финляндию – на 9%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: германия дизель дизельные автомобили импорт авторынок европы

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