 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников в РФ

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ТОП-10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников в РФ
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ТОП-10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников в РФ

Hyundai упрочил свое лидерство в российском сегменте SUV

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано 338,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 23,6% больше, чем год назад.

Лидерство по продажам в данном сегменте сохраняет корейский бренд Hyundai, который за отчетный период реализовал 47,3 тыс. таких автомобилей, показав рост на 44,2%. На втором месте по этому показателю располагается французский Renault (37,5 тыс. шт.; +10,4%). Замыкает тройку лидеров японский Nissan, результат которого достиг 30,3 тыс. единиц (+12,7%).

Далее следуют Toyota (29,1 тыс. шт.; +13,3%) и KIA (25,4 тыс. шт.; +43,5%). Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам первого полугодия 2018 года также попали: Mitsubishi (18,6 тыс. шт.; +125,2%), Volkswagen (17,6 тыс. шт.; +22,5%), LADA (15,4 тыс. шт.; +18%), Chevrolet (14,5 тыс. шт.; -1,9%) и Mazda (11 тыс. шт.; +36,7%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за отчетный период Hyundai упрочил свое лидерство в российском сегменте SUV. Во многом это объясняется широкой линейкой кроссоверов, предназначенных для нашего рынка. Помимо того, что модель Creta является безоговорочным лидером в своем сегменте, она также входит и в пятерку самых продаваемых автомобилей в России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили кроссоверы внедорожники suv марки-лидеры hyundai renault nissan toyota kia

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