Российские автозаводы возобновляют работу после летних каникул

АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, предприятие «ЛАДА Ижевск», калужский «ПСМА Рус» и петербургские заводы Nissan и Toyota сегодня возобновляют работу после корпоративных отпусков. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службах предприятий, уточнив, что производство автомобилей будет осуществляться в обычном режиме. В период летних каникул на автозаводах проводилось профилактическое обслуживание оборудования.

Напомним, в настоящее время продолжается плановый корпоративный отпуск на московском заводе Renault, который возобновит работу с 27 августа. Во время коллективного отпуска на предприятии будут внедрены дополнительные улучшения в рамках подготовки к запуску новой глобальной модели – кроссовера С-сегмента. Мировая премьера нового новинки состоится в конце августа на Московском автосалоне-2018. Поставки модели с завода в Москве на российский рынок начнутся в 2019 году.