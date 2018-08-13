 АВТОСТАТ | Российские автозаводы возобновляют работу после летних каникул

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Российские автозаводы возобновляют работу после летних каникул

Российские автозаводы возобновляют работу после летних каникул

АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, предприятие «ЛАДА Ижевск», калужский «ПСМА Рус» и петербургские заводы Nissan и Toyota сегодня возобновляют работу после корпоративных отпусков. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службах предприятий, уточнив, что производство автомобилей будет осуществляться в обычном режиме. В период летних каникул на автозаводах проводилось профилактическое обслуживание оборудования.

Напомним, в настоящее время продолжается плановый корпоративный отпуск на московском заводе Renault, который возобновит работу с 27 августа. Во время коллективного отпуска на предприятии будут внедрены дополнительные улучшения в рамках подготовки к запуску новой глобальной модели – кроссовера С-сегмента. Мировая премьера нового новинки состоится в конце августа на Московском автосалоне-2018. Поставки модели с завода в Москве на российский рынок начнутся в 2019 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство автоваз лада ижевск простои gm-автоваз

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