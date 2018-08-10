Корпоративные продажи легковых автомобилей в 1 полугодии выросли на 18%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2018 года корпоративным клиентам (юридическим лицам) в России было продано 98,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 18% выше результата годичной давности.

По объему корпоративных продаж в стране лидирует отечественная марка LADA, показатель которой в первом полугодии составил 12,4 тыс. единиц – на 20% больше, чем в 2016-м. Второе место занимает корейская KIA (9,9 тыс. шт.; +37%), а замыкает тройку лидеров японская Toyota (8,9 тыс. шт.; +9%).

Далее следуют немецкий Volkswagen (8,3 тыс. шт.; +16%) и французский Renault (7,7 тыс. шт.; +36%). В ТОП-10 по объему корпоративных продаж легковых автомобилей в РФ за 6 месяцев 2018 года также попали: Hyundai (6,9 тыс. шт.; +11%), Skoda (6,6 тыс. шт.; +12%), Mercedes-Benz (6,1 тыс. шт.; +12%), BMW (4,5 тыс. шт.; +12%) и УАЗ (3,8 тыс. шт.; +18%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю корпоративных продаж в нашей стране приходится 13% от всего объема рынка новых легковых автомобилей.