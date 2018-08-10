Genesis в июле увеличил продажи в России более чем в 3 раза

Российские дилеры Genesis в июле реализовали 148 автомобилей, что в 3,1 раза больше по сравнению с прошлом годом. По итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей Genesis в России выросли на 47% и составили 826 единиц.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в июле 2016 года. Флагманский седан Genesis G90 доступен в России с октября прошлого года по цене от 4 млн 775 тыс. рублей. С марта прошлого года у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, который предлагается в России по цене от 2 млн 550 тыс. рублей. В апреле 2018-го бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. В базовой версии G70 можно приобрести по цене 1 млн 949 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, в планах Genesis до конца 2021 года выпустить шесть новых моделей, включая кроссовер и спортивное купе.