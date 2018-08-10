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Mitsubishi увеличит производство минивэна Xpander

Mitsubishi Xpander

Компания Mitsubishi Motors планирует увеличить производство минивэна Xpander в ответ на повышенный спрос со стороны клиентов в регионе АСЕАН.

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi Motors, модель Xpander была построена на производственном объекте в Бекаси в Индонезии, а ее экспорт начался в апреле этого года. В 2018 году планировалось произвести 100 тыс. единиц, но в связи с повышенным спросом было принято решение увеличить производство на 20% до 120 тыс. машин. Увеличение производства позволит избежать задержек поставок Xpander покупателям. Анализируется возможность дальнейшего увеличения производства.

Для увеличения объема производства Xpander на 10 тыс. единиц в месяц Mitsubishi Motors Krama Yudha Indoneisa (MMKI) уже инвестировала в дополнительные сварочные и сборочные установки. Кроме того, чтобы удовлетворить спрос и рост экспорта, MMKI планирует продолжить наращивание производственных мощностей для модели, стремясь к 150 тыс. производимых единиц в 2019 финансовом году.

Со старта приема заказов в августе 2017 года до конца июня текущего года на модель Xpander было сделано уже 80 тыс. заказов в Индонезии. В марте этого года он занял первое место в рейтинге по объемам продаж на рынке этой страны.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство mitsubishi

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