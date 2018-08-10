Lexus LX прибавил в цене от 13 до 76 тыс. рублей

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в результате проводимого мониторинга цен* было установлено, что в августе автомобили Lexus LX 570 и LX 450d подорожали на 13 – 76 тыс. рублей. Отмечается, что подорожание затронуло большинство комплектаций кроссовера с бензиновым и с дизельным двигателем.

Новая цена Lexus LX 570 в самой доступной комплектации Premium+ установлена на уровне 6 510 тыс. рублей. Максимально оснащенная версия Superior обойдется покупателям в 7 088 тыс. рублей. Все комплектации внедорожника с бензиновым двигателем 5,7 л (367 л. с.) подорожали одинаково – на 13 тысяч.

Lexus LX 450d теперь предлагается к продаже от 6 085 тыс. рублей за начальную комплектацию Executive (+13 тысяч) до 6 367 тыс. рублей за топовую версию Executive 2** (+76 тысяч). Внедорожник Lexus LX 450d оснащается дизельным двигателем объемом 4,5 л (272 л.с.) и автоматической КП во всех своих комплектациях.

Напомним, что совсем недавно Lexus LX получил новую спецверсию Black Vision, продажи которой начнутся осенью 2018 года.

Отметим также, что по итогам первых семи месяцев текущего года российские дилеры Lexus реализовали 13 473 автомобиля, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.