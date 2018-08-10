Американский автоконцерн Ford выпустил 10-миллионный спорткар Mustang. Юбилейным стал высокотехнологичный кабриолет GT белого цвета Wimbledon White с двигателем V8 мощностью 460 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Он оснащен новейшими системами помощи водителю и построен на заводе Ford во Флэт Роке (ш. Мичиган, США). Первый серийный c VIN 001, выпущенный в 1964-м, имел такой же цвет и кузов, а в пару к V8 мощностью 164 л.с. шла 3-ступенчатая «механика», сообщает пресс-служба Ford.

На протяжении 54-летней истории модели Ford Mustang также производился в Сан-Хосе (ш. Калифорния), Метачене (ш. Нью-Джерси) и на заводе в Дирборне (ш. Мичиган), где был выпущен самый первый «пони-кар». В настоящее время выпускается уже шестое поколение спорткара.

Mustang является самым продаваемым спорткаром в Америке на протяжении последних 50 лет – об этом говорит анализ Ford данных об общем количестве зарегистрированных спортивных автомобилей всех сегментов с 1966 по 2018 год. (цифры предоставлены IHS Markit). Только в Европе, где продажи модели стартовали только в 2015 году, было продано свыше 38 тыс. автомобилей. Основными рынками для Mustang в Европе в прошлом году стали Германия, Великобритания, Франция, Бельгия и Швеция.