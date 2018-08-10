 АВТОСТАТ | SEAT прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Leon

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 19 дней

подробнее

Горячая новость

Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%
  • 10.08.18 - 11:34

    Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Связь-Банк и автокредиты
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 10 августа

    Мировой рейтинг групп автопроизводителей. ТОП-25 в первом полугодии 2018 года

    Лидирует Volkswagen Group.

Вся аналитика

Инфографика

Какие автомобили с АКП покупают россияне?
  • 09.08.18

    Какие автомобили с АКП покупают россияне?
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Егора Мельниченко («Renault АВТОМИР»)
  • 26.01.17

    Форум «Dealer UP!»: выступление Егора Мельниченко («Renault АВТОМИР»)
Все видео

10.08.18 Прочитали 381 раз

SEAT прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Leon

seat leon

Испанская марка SEAT прекратит производство трехдверной модификации хэтчбека Leon SC. Об этом изданию Autocar сообщил представитель компании, пояснив, что выпуск этой модификации будет прекращен из-за крайне низкого спроса.

Как пишет портал «Колеса.ру», трехдверные хэтчбеки пользовались высокой популярностью в середине 1990-е и 2000-е, однако теперь ведущие автопроизводители вынуждены отказываться от их производства. Концерн Volskwagen ранее заявлял, что распрощался или распрощается с трехдверными моделями Polo, Scirocco, Up, а трехдверный Audi A3 превратится со следующего поколения в лифтбек. Что касается легендарной Beetle, то ее ждет самая печальная судьба – модель будет упразднена.

Упразднены будут и трехдверные Audi A1 с Volkswagen Golf, а Skoda Citigo ждет судьба Volkswagen New Beetle – хэтчбек будет заменен другой моделью, поскольку марка активно сейчас развивает линейку кроссов компактными моделями. Таким образом можно констатировать, что концерном принято решение поставить жирный крест на трехдверных хэтчбеках в целом.

Что касается главных конкурентов Volkswagen Group, то у них ситуация похожая: Opel отказался от трехдверной Astra GTC, Peugeot распрощался с трехдверным 208, похожая судьба сложилась с MINI Paceman и Ford Focus.

Напомним, ранее SEAT снял с производства трехдверную модификацию ситикара Mii. С ее продажами все обстоит печально: в прошлом году в Европе было продано лишь 15412 экземпляров, что на 23% меньше, чем по итогам 2016 года, и на 37% меньше показателей за 2015 год.

Если взглянуть на статистику продаж Leon, то становится понятно, что проблемы со спросом коснулись лишь трехдверной модификации, поскольку в целом хэтчбек пользуется стабильным спросом. В прошлом году испанская марка продала в Европе 144 тыс. 951 экземпляр этой модели (включая «трехдверки» Leon SC), что на чуть более 1000 экземпляров больше, чем по итогам 2016 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство потери seat seat leon seat leon sc

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Новый универсал SEAT Leon ST доступен к заказу

21 мая 2014

Все новости

Статьи на тему

Эвакуация бренда

8 апреля 2015

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка в июле 2018 года

8 августа 2018

Вся инфографика