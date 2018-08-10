 АВТОСТАТ | УМЗ в 2018 году планирует увеличить количество отгруженных товаров на 16%

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УМЗ в 2018 году планирует увеличить количество отгруженных товаров на 16%

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Ульяновский моторный завод по итогам 2018 года планирует отгрузить товаров собственного производства более чем на 3,9 млрд рублей. Об этом сообщил управляющий директор УМЗ Николай Ежов, добавив, что в ближайших планах предприятия – развитие модельного ряда двигателей на базе чугунного блока цилиндров. В частности, УМЗ готовится к выпуску двигателя EvoTech 2.9, который отвечает нормам по токсичности «Евро-5» и «Евро-6» и работает на бензине и природном газе.

Как сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области, Ульяновский моторный завод входит в дивизион «Легкие коммерческие и легковые автомобили» холдинга «Группа ГАЗ». Продукцией завода являются бензиновые и газовые  двигатели для автомобилей «ГАЗель» и «Соболь», 85 % от объема выпуска составляют двигатели Evotech экологического класса «Евро5» работающие как на бензине, так и на сжатом газе (CNG) и сниженном газе (LPG). Кроме того выпускаются двигатели моделей 4216, 4218, 4178 поставляемые в запасные части. Завод имеет в своем составе прессово-сварочное, литейное, гальвано-термическое, механо-обрабатывающее, инструментальное и сборочное производства. Сегодня на УМЗ работает 1180 человек.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные компоненты производство поставщики

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