 АВТОСТАТ | Испанский авторынок в июле вырос на 19%

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 17 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников в РФ
  • 11.08.18 - 12:00

    ТОП-10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников в РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 11 августа

    Мировой рейтинг автомобильных марок в первой половине 2018 года

    Geely - самая быстрорастущая марка в ТОП-50.

Вся аналитика

Инфографика

Какая цена на подержанный автомобиль устроит покупателя?
  • 11.08.18

    Какая цена на подержанный автомобиль устроит покупателя?
Все публикации

Видео

АВТОСТАТ. Сохранность остаточной стоимости. Residual Value-2016
  • 22.04.16

    АВТОСТАТ. Сохранность остаточной стоимости. Residual Value-2016
Все видео

12.08.18 Прочитали 283 раз

Испанский авторынок в июле вырос на 19%

Испанский авторынок в июле вырос на 19%

Испанский авторынок в июле вырос на 19,3% и составил 131176 машин. По итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 11,4% и составили 865845 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июле стала Renault, реализовавшая 12288 автомобилей (+32,9%). На втором месте идет Volkswagen, который увеличил продажи на 34,9% до 11372 единиц. Третью строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 9963 машины (+17,7%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (8228 шт.; +19,7%) и Nissan (7952 шт.; +44,6%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: испания авторынок европы автомобильные рынки

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Итальянский авторынок в июле вернулся к росту

10 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Автосалон в Женеве пройдет на фоне проблем в отрасли и угрозы пошлин на импорт машин в США («Прайм»)

6 марта 2018

Все статьи

Инфографика на тему

SKODA AUTO на мировом рынке в 2017 году

27 марта 2018

Вся инфографика
Загрузка...