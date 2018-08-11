Испанский авторынок в июле вырос на 19,3% и составил 131176 машин. По итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 11,4% и составили 865845 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июле стала Renault, реализовавшая 12288 автомобилей (+32,9%). На втором месте идет Volkswagen, который увеличил продажи на 34,9% до 11372 единиц. Третью строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 9963 машины (+17,7%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (8228 шт.; +19,7%) и Nissan (7952 шт.; +44,6%).