Автодилеры рассказали о росте компенсаций за некачественные автомобили

Размер компенсаций за некачественные автомобили в России за последние три года выросли в несколько раз. Выплаты автодилеров составляют 25-30 млн рублей за автомобиль, рассказал агентству RNS официальный представитель ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД), которая объединяет более 1,1 тыс. дилерских центров.

«За последние три года дилеры стали выплачивать по решению судов потребителям 25-30 млн.руб.», – сказал он. Ранее покупатели, подававшие иски из-за некачественных автомобилей, получали с дилеров через суд до 5-8 млн рублей, следует из материалов ассоциации.

РОАД предлагает изменить закон о защите прав потребителей в части учета амортизации автомобиля по искам о некачественных транспортных средствах.

«Действующая редакция закона (о защите прав потребителей) позволяет злоупотреблять своим правом покупателям и взыскивать с дилеров суммы в разы, превышающие стоимость автомобиля», – отмечают в РОАД.