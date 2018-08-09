«Ключавто» открывает в Москве новый дилерский центр Mitsubishi

Компания «Ключавто» объявлена партнером Mitsubishi Motors в Москве. Крупнейший холдинг Юга России и представительство бренда подписали дилерское соглашение и запустили новый центр Mitsubishi в столичном дивизионе. Таким образом, дилерская сеть «Ключавто» в Москве пополнилась новой маркой и шестым по счету предприятием, сообщает пресс-служба дилера. Напомним, что «Ключавто» сотрудничает с представительством Mitsubishi Motors с 2007 года.

В дилерском центре Мицубиши Ключавто Люберцы доступны услуги по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, услуги по trade-in, сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров.

Как отмечают в «Ключавто», сейчас перед холдингом стоят новые задачи по формированию дивизиона в столице, запуску дилерских центров, а также дальнейшему развитию в регионах. Новый дилерский центр Мицубиши Ключавто Люберцы для портфеля холдинга стал 64 предприятием.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года на российском рынке продано 23642 автомобиля Mitsubishi, что в 2,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего по итогам года компания Mitsubishi планирует увеличить продажи в России на 60% по отношению к прошлому году, когда в нашей стране было реализовано 24325 машин японской марки.