 АВТОСТАТ | «Ключавто» открывает в Москве новый дилерский центр Mitsubishi

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 20 дней

подробнее

Горячая новость

Продажи новых автомобилей падают только в одном регионе РФ
  • 9.08.18 - 11:44

    Продажи новых автомобилей падают только в одном регионе РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 08 августа

    Бестселлеры китайского рынка за первое полугодие 2018 года

    За 6 месяцев в Китае было продано 13,55 млн автомобилей.

Вся аналитика

Инфографика

Какие автомобили с АКП покупают россияне?
  • 09.08.18

    Какие автомобили с АКП покупают россияне?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
  • 29.03.18

    «ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
Все видео

09.08.18 Прочитали 277 раз

«Ключавто» открывает в Москве новый дилерский центр Mitsubishi

«Ключавто» открывает в Москве новый дилерский центр Mitsubishi

Компания «Ключавто» объявлена партнером Mitsubishi Motors в Москве. Крупнейший холдинг Юга России и представительство бренда подписали дилерское соглашение и запустили новый центр Mitsubishi в столичном дивизионе. Таким образом, дилерская сеть «Ключавто» в Москве пополнилась новой маркой и шестым по счету предприятием, сообщает пресс-служба дилера. Напомним, что «Ключавто» сотрудничает с представительством Mitsubishi Motors с 2007 года.

В дилерском центре Мицубиши Ключавто Люберцы доступны услуги по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, услуги по trade-in, сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров.

Как отмечают в «Ключавто», сейчас перед холдингом стоят новые задачи по формированию дивизиона в столице, запуску дилерских центров, а также дальнейшему развитию в регионах. Новый дилерский центр Мицубиши Ключавто Люберцы для портфеля холдинга стал 64 предприятием.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года на российском рынке продано 23642 автомобиля Mitsubishi, что в 2,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего по итогам года компания Mitsubishi планирует увеличить продажи в России на 60% по отношению к прошлому году, когда в нашей стране было реализовано 24325 машин японской марки.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры mitsubishi

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России осенью

сегодня, 08:38

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Какие автомобили с АКП покупают россияне?

сегодня, 14:34

Вся инфографика