KIA в июле увеличила корпоративные продажи на 36%

Корпоративные продажи KIA в июле выросли на 36% и составили 2356 автомобилей. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце сохраняется на уровне 12,3% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За семь месяцев 2018 года корпоративным клиентам было реализовано 16328 машин, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры KIA в июле реализовали 18508 автомобилей, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2018 года в России было продано 129710 автомобилей KIA, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.