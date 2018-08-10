Итальянский авторынок в июле вернулся к росту

Автомобильный рынок Италии в июле увеличился на 4,4% и до 152393 машин. Таким образом, после двух месяцев падения спроса вновь зафиксирован положительный результат, отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). По итогам семи месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 273 тыс. 730 единиц (-0,7%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в июле реализовал 26537 машин (-10,1%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 35,9% до 12885 единиц. На третьей строчке идет Renault, чей результат составил 11109 автомобилей (+38,2%). Замыкают пятерку лидеров Ford (9759 шт., -3,8%) и Peugeot (7995 шт., -5,1%).