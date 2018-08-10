 АВТОСТАТ | Итальянский авторынок в июле вернулся к росту

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 19 дней

подробнее

Горячая новость

Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%
  • 10.08.18 - 11:34

    Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Связь-Банк и автокредиты
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 10 августа

    Мировой рейтинг групп автопроизводителей. ТОП-25 в первом полугодии 2018 года

    Лидирует Volkswagen Group.

Вся аналитика

Инфографика

Какие автомобили с АКП покупают россияне?
  • 09.08.18

    Какие автомобили с АКП покупают россияне?
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Егора Мельниченко («Renault АВТОМИР»)
  • 26.01.17

    Форум «Dealer UP!»: выступление Егора Мельниченко («Renault АВТОМИР»)
Все видео

10.08.18 Прочитали 317 раз

Итальянский авторынок в июле вернулся к росту

FIAT 500

Автомобильный рынок Италии в июле увеличился на 4,4% и до 152393 машин. Таким образом, после двух месяцев падения спроса вновь зафиксирован положительный результат, отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). По итогам семи месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 273 тыс. 730 единиц (-0,7%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в июле реализовал 26537 машин (-10,1%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 35,9% до 12885 единиц. На третьей строчке идет Renault, чей результат составил 11109 автомобилей (+38,2%). Замыкают пятерку лидеров Ford (9759 шт., -3,8%) и Peugeot (7995 шт., -5,1%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: италия авторынок европы автомобильные рынки

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Европейским автопроизводителям грозят многомиллиардные штрафы

9 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Автосалон в Женеве пройдет на фоне проблем в отрасли и угрозы пошлин на импорт машин в США («Прайм»)

6 марта 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Цены на бензин в России и в других странах мира

31 июля 2018

Вся инфографика