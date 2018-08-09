 АВТОСТАТ | Продажи новых автомобилей падают только в одном регионе РФ

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Продажи новых автомобилей падают только в одном регионе РФ
  • 9.08.18 - 11:44

    Продажи новых автомобилей падают только в одном регионе РФ
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09.08.18 Прочитали 1091 раз

Продажи новых автомобилей падают только в одном регионе РФ

Продажи новых автомобилей падают только в одном регионе РФ

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 6 месяцев 2018 года вырос на 16,6% и составил 750,7 тысяч единиц.

Эксперты агентства отмечают, что во всех субъектах РФ рынок новых легковых автомобилей показывает положительную динамику, за исключением одного – Карачаево-Черкесской Республики (-2,4%).

А вот наибольший рост рынка демонстрирует Магаданская область – там за первое полугодие продажи новых легковых выросли на 58,7%. В тройку регионов-лидеров по этому показателю также вошли Алтай и Удмуртия (+47% и +44,2% соответственно).

Более подробную информацию о крупнейших региональных рынках новых легковых автомобилей по итогам января – июня 2018 года можно узнать из специально подготовленного пресс-релиза.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили регионы регионы-лидеры

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