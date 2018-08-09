Продажи новых автомобилей падают только в одном регионе РФ

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 6 месяцев 2018 года вырос на 16,6% и составил 750,7 тысяч единиц.

Эксперты агентства отмечают, что во всех субъектах РФ рынок новых легковых автомобилей показывает положительную динамику, за исключением одного – Карачаево-Черкесской Республики (-2,4%).

А вот наибольший рост рынка демонстрирует Магаданская область – там за первое полугодие продажи новых легковых выросли на 58,7%. В тройку регионов-лидеров по этому показателю также вошли Алтай и Удмуртия (+47% и +44,2% соответственно).

Более подробную информацию о крупнейших региональных рынках новых легковых автомобилей по итогам января – июня 2018 года можно узнать из специально подготовленного пресс-релиза.