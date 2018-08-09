 АВТОСТАТ | Renault Dokker подорожал на 20 – 35 тыс. рублей

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09.08.18 Прочитали 462 раз

Renault Dokker подорожал на 20 – 35 тыс. рублей

Renault Dokker

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили в России. Подорожание затронуло все комплектации Renault Dokker, составив 20 тыс. рублей для пассажирской версии и 30 – 35 тыс. рублей – для грузовой.

Новая цена на пассажирский Renault Dokker с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л. с.) в самой доступной комплектации Access составляет 889 000 рублей. Максимально укомплектованный вариант Drive обойдется покупателям в 990 990 рублей. Дизельные версии пассажирского Renault Dokker с двигателем 1,5 л (90 л. с.) предлагаются к продаже от 1 059 990 до 1 110 990 рублей.

Фургон Renault Dokker Van в начальной комплектации Access теперь доступен за 894 000 рублей, а в комплектации Business – за 949 000 рублей. Обе комплектации оснащаются бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) и механической трансмиссией. Дизельная версия Renault Dokker Van в своей единственной комплектации с двигателем 1,5 л (90 л. с.) получила новый ценник в 1 069 000 рублей.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены продажи renault dokker

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