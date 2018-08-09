Европейским автопроизводителям грозят многомиллиардные штрафы

Автопроизводителей ожидают многомиллиардные штрафы, после того как в 2020–2021 годах в ЕС вступят в силу новые нормы, касающиеся автомобильных выбросов. По прогнозам компании IHS Markit, в общей сложности штрафы за два года могут достичь 14 млрд евро.

Автопроизводителей ждут крупные штрафы в ЕС в 2021 году, если они не сократят выхлопы своих автомобилей. Об этом сообщается в докладе исследовательской компании IHS Markit. По подсчетам аналитиков компании, сумма штрафов в общей сложности может достичь 14 млрд евро после введения в 2020 году новых норм по выхлопам автомобильных газов.

Согласно новым правилам выбросы углекислого газа не должны превышать 114,8 г/км, пишет газета «Коммерсант». В соответствии с базовым сценарием, подготовленным IHS Markit, в среднем выхлопы продаваемых в Европе автомобилей к этому моменту составят 122,9 г/км. При этом, по прогнозам IHS Markit, 25 автопроизводителей уже взяли курс на то, чтобы к 2020-2021 годам достичь требуемых показателей по выбросам, учитывая программы разработки электромобилей и гибридных автомобилей. Оштрафованы же могут быть 27 компаний, так как их автомобили скорее всего не будут соответствовать новым нормам к этому времени. По оценке аналитиков компании Exane BNP Paribas, больше всех в зоне риска находятся французские автопроизводители PSA Group и Renault.

«Если им не удастся вовремя достичь соответствия новым нормам, IHS Markit прогнозирует, что средний штраф для них достигнет €624 на автомобиль к концу 2020 года и вырастет на 190 евро в 2021 году», – отмечает заместитель директора IHS Markit Виджай Субраманьян. Однако, по его словам, прогнозы могут измениться с учетом новых решений регуляторов, а также внедрения автопроизводителями нужных технологий.