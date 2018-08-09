Расширение тарифного коридора в ОСАГО ожидается осенью

Банк России завершает последнее согласование документов, связанных с расширением тарифного коридора в ОСАГО, в ближайшие дни нормативные акты могут быть переданы на утверждение в Минюст РФ, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА), президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. По его оценкам, расширение тарифного коридора в ОСАГО может состояться в сентябре-октябре, вопрос о ходе подготовки к этому событию обсуждался в среду на президиуме ВСС, пишет агентство "Финмаркет".

Согласно данным РСА, по итогам первого полугодия 2018 года средняя выплата в ОСАГО снизилась на 16% и составила 64 тыс. 553 рублей, при этом сократилась и средняя премия, ее значение составило 5 тыс. 673 рублей. В январе-июне 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 109,08 млрд рублей, сократившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 31% – до 68,1 млрд рублей.