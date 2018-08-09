 АВТОСТАТ | Продажи Bentley в России в 1 полугодии выросли на 17%

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09.08.18 Прочитали 621 раз

Продажи Bentley в России в 1 полугодии выросли на 17%

Продажи Bentley в России в 1 полугодии выросли на 17%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года объем рынка новых автомобилей Bentley в нашей стране составил 136 единиц, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года (116 шт.).

Самой популярной моделью этого люксового бренда в России является внедорожник Bentayga. В январе – июне он разошелся тиражом в 112 экземпляров, что составляет свыше 80% от всего объема проданных автомобилей Bentley на территории РФ. Еще за отчетный период россияне приобрели по 10 единиц Flying Spur и Continental, а также 4 – Mulsanne.

Больше всего автомобилей Bentley было куплено в Москве – 72 экземпляра, что превышает половину от общих продаж. В Санкт-Петербурге было реализовано 15 таких машин, в Подмосковье и Краснодарском крае – по 4. В Башкирию, Красноярский край, Воронежскую и Ленинградскую области отправилось по 3 новых автомобиля. Еще в 6 субъектах РФ было куплено по две машины этого люксового бренда, а в 17 регионах – по одной.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей Bentley в России растут на фоне падения объемов реализации в целом по сегменту Luxury, которое в первом полугодии 2018 года составило -1%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили люксовые автомобили bentley bentley bentayga bentley flying spur bentley continental

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