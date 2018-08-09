Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи в России на 13%

Российские дилеры Renault в июле реализовали 10518 автомобилей – на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2018 года продажи Renault на российском рынке составили 81362 машины, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3036 потребителей (-4%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, разошедшийся в количестве 2877 единиц (+13%). Третий результат среди моделей Renault показал седан Logan – 2392 реализованных автомобиля (-10%). Продажи кроссовера Kaptur составили 1871 машину, что на 21% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Renault начали продажи обновленных Renault Logan и Sandero. Автомобили предлагаются с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) по цене от 544 тыс. рублей, также доступны версии с мощностью 102 л.с. и 113 л.с. Модели оснащаются 5-ступенчатой механической и автоматической трансмиссиями.