 АВТОСТАТ | Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи в России на 13%

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 20 дней

подробнее

Горячая новость

Продажи новых автомобилей падают только в одном регионе РФ
  • 9.08.18 - 11:44

    Продажи новых автомобилей падают только в одном регионе РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 08 августа

    Бестселлеры китайского рынка за первое полугодие 2018 года

    За 6 месяцев в Китае было продано 13,55 млн автомобилей.

Вся аналитика

Инфографика

Какие автомобили с АКП покупают россияне?
  • 09.08.18

    Какие автомобили с АКП покупают россияне?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
  • 29.03.18

    «ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
Все видео

09.08.18 Прочитали 341 раз

Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи в России на 13%

711e5a34-670-0

Российские дилеры Renault в июле реализовали 10518 автомобилей – на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2018 года продажи Renault на российском рынке составили 81362 машины, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3036 потребителей (-4%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, разошедшийся в количестве 2877 единиц (+13%). Третий результат среди моделей Renault показал седан Logan – 2392 реализованных автомобиля (-10%). Продажи кроссовера Kaptur составили 1871 машину, что на 21% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Renault начали продажи обновленных Renault Logan и Sandero. Автомобили предлагаются с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) по цене от 544 тыс. рублей, также доступны версии с мощностью 102 л.с. и 113 л.с. Модели оснащаются 5-ступенчатой механической и автоматической трансмиссиями.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи renault

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Renault Dokker подорожал на 20 – 35 тыс. рублей

сегодня, 13:12

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

3 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...