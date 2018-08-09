Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России осенью

Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander появится на российском рынке осенью текущего года. Об этом порталу «Колеса.ру» сообщили в пресс-службе «ММС Рус», добавив, что цены и комплектации на автомобиль будут озвучены ближе к началу продаж.

Напомним, рестайлинговый Mitsubishi Outlander дебютировал в марте текущего года на Женевском автосалоне. Кроссовер получил новые головную оптику, радиаторную решетку, накладки на бамперы и переработанный спойлер на задней двери, а еще был освежен дизайн 18-дюймовых колес.

В салоне Outlander установлены новые передние кресла с развитой боковой поддержкой, появились дефлекторы вентиляции второго ряда сидений и расширен ассортимент элементов отделки. Кроме того, было перенастроено рулевое управление и выполнена дополнительная звукоизоляция выхлопного коллектора.

Моторная гамма обновленного Mitsubishi Outlander останется прежней. На выбор предлагаются двигатели объемом 2,0 л (145 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.), которые сочетаются с вариатором. В настоящее время стоимость внедорожника начинается от 1 млн 559 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи кроссовера Mitsubishi Outlander на российском рынке составили 13218 автомобилей, что в 1,5 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».