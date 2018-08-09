Российский авторынок в июле остался на пятом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который в июле продолжил демонстрировать двузначный рост, тем не менее остался на пятом месте в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 317848 машин (+12,3%). Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 175396 реализованных автомобилей (+18,9%).

Третий результат показала Великобритания – 163898 машин, что на 1,2% больше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), спрос на авторынке стабилизировался после турбулентности в первой половине текущего года.

Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 152393 машины (+4,4%). Таким образом, после двух месяцев падения спроса вновь зафиксирован положительный результат, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 133 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в июле вырос на 19,3% и составил 131176 машин.