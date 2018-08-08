 АВТОСТАТ | Компания Mitsubishi подняла цены почти на все модели

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Компания Mitsubishi подняла цены почти на все модели

Mitsubishi

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали подорожание сразу пяти из шести моделей Mitsubishi, представленных на российском рынке. Удорожание не затронуло лишь кроссовер Outlander, а остальные модели прибавили в цене от 5 до 35 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Так, кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross во всех комплектациях, кроме базовой, подорожал на 5 тысяч, и цены на него теперь варьируются в диапазоне от 1 399 до 2 168 тыс. рублей.

На эту же сумму выросли цены и на другой кроссовер – Mitsubishi Pajero Sport. Все его комплектации, за исключением начальной, подорожали на 5 тысяч, и эту модель сейчас можно приобрести по цене от 2 299 до 2 957 тыс. рублей.

На 5 тыс. рублей подорожал и пикап Mitsubishi L200. Новые ценники на этот полноприводный автомобиль выглядят так: 1 829 тыс. рублей – за начальную комплектацию Invite, 2 458 тыс. рублей – за максимальную Instyle.

А вот кроссовер Mitsubishi ASX прибавил в цене сильнее – от 5 до 32 тысяч. Его начальная комплектация Inform доступна покупателям за 1 129 тыс. рублей, а максимальная Instyle предлагается к продаже за 1 545 тыс. рублей.

Наконец, самый высокий рост цен – от 30 до 35 тысяч – зафиксирован у Mitsubishi Pajero. Новая цена на эту модель в самой доступной комплектации Intense теперь составляет 2 829 тыс. рублей. Максимальная комплектация Ultimate обойдется в 3 039 тыс. рублей.

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года в России было продано 23 642 автомобиля Mitsubishi, что в 2,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

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