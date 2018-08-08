Toyota отзывает в России более 20 тысяч автомобилей

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 20702 автомобилей Toyota Alphard, Corolla, Auris и Yaris, реализованных с 12 марта 2010-го по 19 мая 2015 года. Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Lexus Toyota Alphard, Corolla, Auris и Yaris, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.